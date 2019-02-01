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Волонтеры 55+ для профилактики деменции создают сенсорные панели

Общество, 13:59 18 февраля 2019

АНО центр "Третий возраст" во ВКонтакте | Фото: АНО центр "Третий возраст" во ВКонтакте

Десятую юбилейную сенсорную панель для профилактики деменции у пожилых граждан создали участники волонтерского проекта "Тактильный помощник", сообщает Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

В рамках технологии для пожилых людей, страдающих когнитивными нарушениями, активисты Областной штаб-квартиры серебряных добровольцев изготавливают мягкие (из ткани и шерсти), жесткие (из твердых материалов - камень, стекло, наждачная бумага, щетки, мочалки) и сложно технические панели с механическими элементами (замки дверные, навесные, звонки, цепочки-колесики, розетки).

С помощью панелей ручной работы волонтеры 55+ проводят индивидуальные оздоровительные занятия для подопечных отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи Областного геронтологического центра. Подобная практика позволяет не только тренировать мышление, воображение, память, координацию и навыки движения, но и развивать тактильные ощущения и сенсорное восприятие, крупную и мелкую моторику рук через разнообразие текстур материалов, их различную плотность и отдельные мелкие детали.

"Работать, применяя данную технологию, очень полезно. Мои подопечные всегда с энтузиазмом относятся к нашим занятиям, им особенно нравится работа с механическими панелями. В процессе совместной деятельности мы вспоминаем много историй из их жизни, кроме того, такие занятия поднимают нам настроение, это всегда весело и занимательно", - делится волонтер проекта Надежда Николаевна (68 лет).

Напомним, реализация комплекса оздоровительных мероприятий стала возможна благодаря победе проекта в конкурсе грантов фонда поддержки и развития филантропии "КАФ".

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# волонтеры , деменция , Региональный геронтологический центр социальных технологий , сенсорные панели

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