В шурышкарской тайге готовятся к принять северных оленей

| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Около 200 оленей смогут выпасаться на новом участке в Шурышкарском районе в рамках проекта по развитию таежного и изгородного оленеводства, сообщает ИА "Север-Пресс".

Сотрудники Научного центра изучения Арктики на выделенном предпринимателю земельном участке провели геоботанические исследования. В дальнейшем на выделенном участке руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Родник" Кузьма Возелов планирует развивать туризм, заниматься воспроизводством растительного покрова, сбором и заготовкой дикоросов.

"В случае успешной реализации на закрепленном участке проекта по развитию таежного и изгородного оленеводства эта практика послужит хорошим опытом для ее трансляции на другие муниципалитеты и оленеводческие субъекты России. Тем более проект актуален в свете промышленного освоения в субъектах страны, входящих в Арктическую зону", — отметил региональный координатор проекта "Российское село" Тимур Акчурин.

Кузьма Возелов рассказал, что расположение выделенного ему земельного участка очень удачно для ведения хозяйства и развития туризма. Он находится километрах в 70 от села Мужи и в 20 км — от села Шурышкары. Рядом — зимник и рыбная речка. Сейчас фермер занят строительством изгороди и запасом кормов, которые собирает в тайге.