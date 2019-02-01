Тюменские воспитанники принесли победу над "Ригой"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" занял второе место в группе "В" на Кубке ФНЛ. В заключительном матче предварительного раунда сибиряки, благодаря голам Егора Глухова и Данила Карпова, победили "Ригу" со счетом 2:0.

На кипрском Пафосе продолжается Кубок ФНЛ, соревнование, проводимое в зимний перерыв. Футбольный клуб "Тюмень", выступающий в группе "B", завершил групповую стадию. В своей копилке команда имеет две ничьи и одну победу.

Во втором тайме встречи с "Ригой" сибирякам удалось пробить защиту и забить два мяча, авторами голов стали молодые воспитанники тюменского футбола – Егор Глухов и Данил Карпов.

Тюменцы обеспечили себе выход в плей-офф со второго места. Далее ФК "Тюмень" будет бороться за 5-8 места турнира. Следующий матч состоится 17 февраля против саранской "Мордовии".