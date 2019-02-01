  • 16 февраля 201916.02.2019суббота
  • USD66,7044
    EUR75,2492
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменские воспитанники принесли победу над "Ригой"

Спорт, 16:31 16 февраля 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" занял второе место в группе "В" на Кубке ФНЛ. В заключительном матче предварительного раунда сибиряки, благодаря голам Егора Глухова и Данила Карпова, победили "Ригу" со счетом 2:0.

На кипрском Пафосе продолжается Кубок ФНЛ, соревнование, проводимое в зимний перерыв. Футбольный клуб "Тюмень", выступающий в группе "B", завершил групповую стадию. В своей копилке команда имеет две ничьи и одну победу.

Во втором тайме встречи с "Ригой" сибирякам удалось пробить защиту и забить два мяча, авторами голов стали молодые воспитанники тюменского футбола – Егор Глухов и Данил Карпов.

Тюменцы обеспечили себе выход в плей-офф со второго места. Далее ФК "Тюмень" будет бороться за 5-8 места турнира. Следующий матч состоится 17 февраля против саранской "Мордовии".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК "Тюмень" , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 16.02.2019Тюменские воспитанники принесли победу над "Ригой"
16:24 16.02.2019Тюменка Анастасия Ильенкова завоевала золотую медаль на играх "Дети Азии"
19:16 15.02.2019Лучших в самбе и джайве определят в Тюмени
18:43 15.02.2019В турнире по мини-футболу на снегу сыграют семьдесят три тюменские команды