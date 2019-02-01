Тюменка Анастасия Ильенкова завоевала золотую медаль на играх "Дети Азии"

| Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Анастасия Ильенкова - представительница тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой - в составе команды УФО завоевала золотую медаль в "Эстафете дружбы". Первые международные спортивные игры "Дети Азии" проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля.

Ранее тюменка также в составе команды взяла бронзу в смешанной эстафете.

В общем медальном зачете сборная Уральского федерального округа, в которой выступают и представители тюменской школы, вырвалась на первое место. На счету спортсменов 24 медали, в том числе 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Всего в программе соревнований около 30 состязаний в восьми видах спорта: биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, горнолыжный спорт, хоккей, конькобежный спорт (шорт-трек) и прыжки на лыжах с трамплина.