Россия хочет добывать полезные ископаемые на Луне

| Фото: MilitaryArms.ru | Фото: MilitaryArms.ru

Тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых планирует доставить на Луну Россия. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Помимо лунохода к спутнику будут запущены многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий и транспортировки грузов, модули для строительства лунной базы и орбитальный аппарат для поддержки связи и навигации.

Инициатором этих разработок стало научно-производственное объединение имени Лавочкина. Запуск космических аппаратов должен пройти в период с 2031 по 2035 годы.

В декабре "Роскосмос" и Совет РАН по космосу заявили, что российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. В эти же сроки на полигоны доставят крупные грузы, а также будут проводить научные эксперименты.

О том, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в ноябре. По его словам, основные задачи на ней будут решать роботизированные системы.