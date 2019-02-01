Робота для борьбы с сосульками и способ очистки воды презентовали тюменские школьники

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

Около десятка изобретений представили школьники на фестивале "Инновация", который впервые состоялся в тюменской школе № 7, сообщает городской департамент образования.

Все проекты рекомендованы к участию во Всероссийском этапе научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее". Он пройдет весной 2019 года в Москве.

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

Ученица 11 класса школы № 7 Анастасия Храмцова создала ультразвуковой дальномер для обнаружения объектов. Ее изобретение высоко оценили на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов.

"Прибор обнаруживает расстояние до нужного объекта и высвечивает его лазером. При этом он высчитывает температуру воздуха, а с помощью показателей адиабата мы можем судить о каких-то примесях в воздушных массах, можем определить, есть ли под нами нефть или газ", - рассказала автор.

Изобретение поможет снизить затраты нефтегазовых компаний на поиски углеводородов. В будущем Анастасия Храмцова планирует связать свою жизнь с нефтегазовым делом.

"Сотрудничество крупных предприятий с общеобразовательными учреждениями Тюмени способствует росту интереса детей к науке и ранней профориентации. Например, при содействии АО "Транснефть-Сибирь" в седьмой школе появилось новое современное оборудование для кабинетов физики и математики", - отметила директор Информационно-методического центра города Тюмени Наталья Старых.

| Фото: департамент образования администрации Тюмени | Фото: департамент образования администрации Тюмени

Интеллектуальные способности тюменские школьники демонстрируют на различных форумах, конкурсах и конференциях. 1 февраля во всех образовательных учреждениях города стартовал месячник науки, приуроченный к 150-летию периодической системы химических элементов и 185-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

20 февраля в школе № 63 пройдет турнир естествоиспытателей.

21 февраля в гимназии № 12 откроется детский НаукоГрад "Галактика-12". Ребята из дошкольных образовательных организаций также постигают Науку для малышей, активно участвуя в игровых занятиях, выставках, квестах.