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Спасатели тридцать раз помогали пострадавшим в авариях на тюменских дорогах

Происшествия, 12:09 18 февраля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

30 раз оказывали помощь в ликвидации ДТП спасатели областного МЧС за минувшую неделю, с 11 по 17 февраля.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений освобождали пострадавших, обогревали водителей и двигатели автомобилей, сообщает региональное МЧС.

За минувшую неделю в Тюменской области произошел 51 пожар. В большинстве случаев горели частные жилые дома и хозпостройки.

Основные причины бытовых пожаров – нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей, а также короткое замыкание электропроводки.

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# ДТП , пожары , управление МЧС по Тюменской области

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