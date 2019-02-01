Спасатели тридцать раз помогали пострадавшим в авариях на тюменских дорогах

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

30 раз оказывали помощь в ликвидации ДТП спасатели областного МЧС за минувшую неделю, с 11 по 17 февраля.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений освобождали пострадавших, обогревали водителей и двигатели автомобилей, сообщает региональное МЧС.

За минувшую неделю в Тюменской области произошел 51 пожар. В большинстве случаев горели частные жилые дома и хозпостройки.

Основные причины бытовых пожаров – нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей, а также короткое замыкание электропроводки.