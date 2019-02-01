Александр Моор: фильм "Тобол" открывает Сибирь заново

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Фильм "Тобол", выйдя на большие экраны кинотеатров, поднимет новую волну интереса к истории Сибири, привлечет внимание к тюменскому региону еще большего числа соотечественников и зарубежных гостей, которые приедут в Сибирь. Уверен, ни один зритель не останется равнодушным, кто-то по-новому посмотрит на исторические события, узнает подробности, а кто-то откроет Сибирь заново.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественной премьере фильма "Тобол", съемки которого прошли в древней столице Сибири - Тобольске.

В презентации кинокартины приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

В церемонии участвовала творческая команда проекта, в числе которой и местные актеры, исторические консультанты и мастера прикладного творчества, деревянного зодчества и гончарного дела, задействованные в изготовлении декораций к фильму.

"Это замечательный исторический проект, рассказывающий о временах, когда Россия прирастала Сибирью. Основу развития нашей страны всегда составляли люди. В этот торжественный день мне очень приятно выполнить поручение президента и вручить орден "Родительская слава" большой и дружной семье Горшковых",- отметил полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов. В многодетной тюменской семье родители воспитывают восьмерых детей, все члены семьи приняли участие в съемках фильма "Тобол".

Министр строительства и ЖКХ РФ, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поддержавший идею создания фильма, рассказал, как начиналось его воплощение. "Чем больше мы обсуждали эту неординарную идею, тем больше приходило понимание, что с помощью этого фильма, снятого по роману Алексея Иванова, можно донести до широкой аудитории атмосферу, дух и характер людей, живущих в Сибири. Из Тобольска никто не уезжает равнодушным, каждый чувствует ауру города. С помощью киноленты эти чувства можно передать зрителям, можно показать, каким стал уникальный Тобольск за последние восемнадцать лет, показать его замечательную архитектуру, восстановленные памятники. Сегодня туристы не успевают за три дня посмотреть все, что есть в городе. Тобольск базируется на двух главных составляющих — великое историческое наследие и огромный промышленный потенциал. Они сочетают и дополняют друг друга", - поделился Владимир Якушев.

Фильм, снятый в жанре истерн, рассказывает об истории Сибири в петровские времена, первом губернаторе Матвее Гагарине, одной из противоречивых фигур того времени, знаменитом архитекторе, картографе, талантливом сибиряке и настоящем патриоте родной земли Семене Ремезове.

Как сказал о своем персонаже актер Дмитрий Назаров, в этом человеке воплощена связь времен. "Он крепко держал все, что вокруг него, семью, Тобольск. Он одной рукой тянулся в прошлое, забирая оттуда как историк и картограф все самое лучшее, а другой рукой тянулся в будущее, строя то, что до сих пор стоит в Тобольске", - сказал он.

Глава региона Александр Моор отметил, что фильм состоялся благодаря усилиям замечательного творческого коллектива и при поддержке Фонда кино, бизнес-сообщества, стратегического партнера компании СИБУР.

"Мы действительно с нетерпением ждали первого показа. Для нас, жителей Тюменской области, очень важно, что эта историческая драма снималась в древней столице Сибири. Тобольск - наша гордость. История этого города, его дух, люди, которые в нем жили и живут, события, которые происходили здесь и происходят, влияли и влияют на судьбу нашего региона и нашей страны. Сегодня город переживает вторую жизнь. Восстанавливаются храмы, музеи, памятники, преображается городская инфраструктура. Тобольск не оставляет равнодушным ни одного человека, который в него приезжает. В работе над фильмом "Тобол" были задействованы сотни талантливых и увлеченных людей. Наряду с блистательным и звездным актерским составом в кадрах "Тобола" можно увидеть и наших земляков. Творческий проект дал возможность местным актерам и мастерам народного творчества проявить свои таланты. Все, кто побывал на съемочной площадке, получили незабываемые впечатления от участия в этом проекте", - высказал мнение губернатор.

Уже 21 февраля 2019 года фильм "Тобол" выйдет в мировой прокат. Съемки фильма проходили в Тобольске и Тобольском районе весной, летом и осенью 2017 года. Фильм снят по одноименной книге Алексея Иванова. Монтаж картины занял год. В киноленте присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи, такие как знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска Семен Ремезов (Дмитрий Назаров), первый сибирский губернатор Матвей Гагарин (Евгений Дятлов).