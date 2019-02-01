Жителя Нижней Тавды подозревают в убийстве тети

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

28-летний житель Нижней Тавды подозревается в убийстве тети, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ходе следствия установлено, что вечером 14 февраля подозреваемый пришел в гости к 48-летней тети. В ходе разговора между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил деревянный брусок и задушил потерпевшую.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие проводит необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.