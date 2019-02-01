  • 19 февраля 201919.02.2019вторник
  • USD66,2470
    EUR74,9055
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер северный

Житель Армизонского попался с пакетом марихуаны

Происшествия, 12:21 19 февраля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, задержали в Армизонском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции с. Армизонское задержали пьяного 42-летнего местного жителя. При досмотре в кармане куртки у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с марихуаной. Безработный мужчина признался, что летом нарвал коноплю на своем приусадебном участке, высушил и хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , марихуана , наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 19.02.2019Тюменская пенсионерка лишилась пятидесяти тысяч рублей в торговом центре
13:05 19.02.2019Жители Абатского района обокрали продуктовый магазин
12:43 19.02.2019На пожаре в Ханты-Мансийске погибла женщина
12:21 19.02.2019Житель Армизонского попался с пакетом марихуаны