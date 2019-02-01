Житель Армизонского попался с пакетом марихуаны

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, задержали в Армизонском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции с. Армизонское задержали пьяного 42-летнего местного жителя. При досмотре в кармане куртки у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с марихуаной. Безработный мужчина признался, что летом нарвал коноплю на своем приусадебном участке, высушил и хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.