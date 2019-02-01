На пожаре в Ханты-Мансийске погибла женщина

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Женщина погибла при пожаре на ул. Кирова в Ханты-Мансийске в ночь с 18 на 19 февраля, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

"Сообщение о возгорании поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Прибыв на место, мы немедленно приступили к тушению пожара, - отметил руководитель тушения пожара Антон Бычков. – Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки – это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки".

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Задымление было настолько сильным, что пожарным достаточно сложно было оценить обстановку сразу. Жильцы к моменту прибытия спасателей уже эвакуировались.

Для того, чтобы максимально предотвратить распространение пожара и обезопасить жизни людей, огнеборцы эвакуировали из помещений 4 газовых баллона. Во время разведки в одном из жилых балков обнаружена погибшая женщина.

Более трех часов понадобилось пожарным для ликвидации открытого горения. На месте ЧП работали 28 человек и 6 единиц техники. Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.