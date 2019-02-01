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В Уватском районе задержали водителя с поддельными правами

Происшествия, 15:49 20 февраля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя из Ноябрьска с поддельными правами задержали инспекторы ДПС в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На стационарном посту ДПС инспектор остановил "Тойоту" под управлением 40-летнего жителя Ноябрьска. При проверке возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Персональные данные водителя не совпадали с данными, указанными в документах на право управления транспортным средством. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение является подложным.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.

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# ДПС , поддельные права , Уватский район

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