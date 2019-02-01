Президент назвал четыре приоритета в российской экономике
| Фото: Тобольская промышленная площадка
Четыре приоритета в экономике выделил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием в Гостином дворе 20 февраля, сообщает РИА Новости.
"Необходимо в ближайшее время наращивать рост производительности труда и увеличивать несырьевой экспорт. Это увеличение за шесть лет должно составить не менее 1,5 раз", - сказал он.
Третий приоритет - улучшение делового климата в целом. Подготовка высоко квалифицированных кадров - четвертый приоритет, которому будет уделено особое внимание.