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Президент назвал четыре приоритета в российской экономике

Политика, 15:09 20 февраля 2019

Тобольская промышленная площадка | Фото: Тобольская промышленная площадка

Четыре приоритета в экономике выделил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием в Гостином дворе 20 февраля, сообщает РИА Новости.

"Необходимо в ближайшее время наращивать рост производительности труда и увеличивать несырьевой экспорт. Это увеличение за шесть лет должно составить не менее 1,5 раз", - сказал он.

Третий приоритет - улучшение делового климата в целом. Подготовка высоко квалифицированных кадров - четвертый приоритет, которому будет уделено особое внимание.

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# послание , Путин , Федеральное собрание , экономика

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