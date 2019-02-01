В России создадут один миллион мест для дополнительного образования детей, заявил президент

| Фото: "Образование 72" во ВКонтакте | Фото: "Образование 72" во ВКонтакте

За три года в России будет создано около 1 млн новых мест для дополнительного образования детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля, сообщает РИА Новости.

"Дополнительное образование должно быть доступно для всех детей. Талант и энергия молодежи - конкурентное преимущество России", - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что уже создается целая система проектов, чтобы молодые люди могли проявить себя, принести пользу стране. В пример он привел образовательный проект "Сириус" для поддержки талантливых детей. Президент заявил, что к 2024 году подобные проекты должны появиться во всех регионах страны.

О применении технологий "Сириуса" для развития детей Тюменской области рассказал губернатор Александр Моор.

"Мы считаем необходимым использовать на тюменской земле технологии, которые применяются в образовательном центре "Сириус". Они не только позволят талантливым детям раскрыться, но и очень мотивируют, а также будут сопровождать их в период обучения и после того, как дети выйдут на самостоятельную траекторию", - считает глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что правительство в своей работе исходит из того, что все дети талантливы.

"Каждый ребенок талантлив, только нужно уметь эти таланты раскрыть. Поэтому мы и дальше будем развивать среду для обучения детей. Президент поставил перед нами задачу - наращивать экономику быстрее, чем среднемировые темпы. А расти можно, только делая что-то иное, то, что не делали другие. Инновационная экономика опирается на умных и активных людей, и мы заинтересованы в том, чтобы наши школьники не уезжали поступать и работать в другие города, а оставались и приносили пользу малой родине", - сообщил губернатор.