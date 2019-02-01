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Тобольские баскетболисты обошли краснодарских соперников

Спорт, 19:17 20 февраля 2019

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: Баскетбольный клуб "Нефтехимик" во ВКонтакте

Со счетом 80:73 завершилась встреча тобольского клуба "Нефтехимик" с командой "Локомотив-Кубань" из Краснодара на гостевой площадке 19 февраля, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

В Краснодаре тобольские баскетболисты проведут серию игр. Первая встреча, по мнению судей, вышла нервной. Больше всего очков - 22 - заработал Максим Пылаев, у Дмитрия Ежова - 18 очков, Артур Киселёв заработал 13 призовых очков.

Второй матч серии против краснодарцев начнется 20 февраля в 22 часа.

Напомним, в домашних матчах с краснодарцами счет в серии был 1:1.

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# баскетбол , Локомотив-Кубань , Нефтехимик

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