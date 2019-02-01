Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Ишиме

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя, управлявшего иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники ДПС в Ишиме, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

На маршруте патрулирования внимание инспекторов привлек автомобиль, который смещался из стороны в сторону вдоль проезжей части. Документов у гражданина 1979 года рождения при себе не оказалось, к тому же мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, этот факт подтвержден проведенной экспертизой. Показание алкотестера составило 0,48 промилле.

Как выяснилось, ранее нарушитель подвергался административному наказанию за совершение аналогичного преступления, но в очередной раз сел за руль, находясь в состоянии опьянения.

Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Решения суда фигурант ожидает дома. Мера пресечения – подписка о невыезде.