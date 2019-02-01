В Исетском районе пресекли хищение нефти

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Трех человек, виновных в попытке хищения нефти, оштрафовали в Исетском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В августе 2016 года житель п. Пойковский узнал от своего знакомого о наличии несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск компании "Транснефть-Сибирь" в Исетском районе. Криминальный дуэт решил создать группу для хищения нефти. В ее состав вошли двое тюменцев.

Злоумышленники арендовали гараж, рядом с которым установили цистерну для слива нефти объемом 30 тыс. литров. Кроме того, были наняты двое жителей Исетского района, которые прорыли траншею от гаража до врезки в нефтепровод. Она проходила в том числе под федеральной трассой и по заболоченной местности. В траншею был уложен шланг высокого давления и сделан контрольный слив нефти.

Украсть нефть злоумышленникам не удалось. Шланг обнаружил руководитель одной из организаций и сообщил в администрацию района. Проложенный в траншее шланг вывел к гаражу.

Суд назначил жителю Югры 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 300 тыс. рублей в доход государства.

Двое тюменцев осуждены к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года 6 месяцев и штрафу в размере 200 тыс. рублей каждый.