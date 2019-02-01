Лучшую бригаду скорой помощи определили в Тюмени в день фельдшера

| Фото: пресс-службы станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-службы станции скорой медицинской помощи

Лучшую бригаду назвала тюменская станция скорой медицинской помощи в день фельдшера, 21 февраля, сообщает пресс-служба медучреждения.

Третий год бригада под руководством Сергея Калугина уверенно держится на лидирующих позициях по оперативности и качеству оказания помощи. Вместе с ним трудятся фельдшер Марина Дурманова и водители Сергей Мыльников, Александр Кирсанов, Сергей Скипин, Сергей Попов.

Сергей Калугин в профессии уже 18 лет, до этого работал фельдшером скорой помощи на селе и в реанимационной бригаде в городе. Признается, что пошел в медицину исключительно из-за романтики. Сейчас смеется над своими юношескими представлениями, но его до сих пор не покидает ощущение, что он на своем месте, что скорая – это его призвание.

"Результат своих действий вижу сразу. Зашел на вызов, оценил обстановку, провел диагностику, подобрал необходимый препарат и стабилизировал состояние – на все это уходит максимум двадцать минут, в крайне тяжелых ситуациях – до часа. Спас жизнь, оказал помощь, без которой человек в данный момент никак не мог обойтись, и он, и его родственники тебе в ответ благодарны. Это подстегивает работать дальше", - поделился Сергей Калугин.