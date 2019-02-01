Сотрудники скорой помощи учили тюменцев правильной реанимации

| Фото: пресс-службы станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-службы станции скорой медицинской помощи

Около 50 тюменцев разных возрастов учились проводить непрямой массаж сердца в палатке скорой помощи на тюменской набережной. Мастер-класс по непрямому массажу сердца на мероприятии "Спецоперация "Лед" давал фельдшер Евгений Шамсуллин, а специалисты центра медицины катастроф показывали, как остановить кровотечение, извлечь инородное тело из дыхательных путей, оказать помощь при травмах и ожогах.

Как рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина, люди интересовались, как правильно вызвать скорую с сотового по номеру 103. Специалист пояснил, что если рядом нет больше очевидцев, то звонок на пульт диспетчера нужно делать во время реанимации — ставить телефон на громкую связь и класть рядом. В этом деле очень важна оперативность: если в первую минуту после остановки сердца очевидцы начнут проводить непрямой массаж сердца пострадавшему, то вероятность его выживания будет более 80%. Если начать реанимацию спустя четыре-пять минут – шанс на спасение снизится до 20%.

Тюменцы уточняли и про эффективность пассивного дыхания во время реанимации, когда под плечи пострадавшему подкладывают валик из подручных средств. Это отличная альтернатива, если очевидец не готов проводить искусственную вентиляцию легких рот в рот, сообщили сотрудники скорой.

"Не всем сразу удавалось принять правильную позу рядом с пострадавшим для проведения непрямого массажа сердца, но после тренировки говорили, что все-таки удобно прокачивать так, как учит медик, чем так, как они сами предполагали еще до обучения. Самый большой страх у людей — сломать пострадавшему ребра во время массажа. Бояться этого не стоит, и вот почему: когда основание ладони лежит на нижней половине грудины — ребра сломать невозможно. Многие отметили, что учить реанимации стали по-новому. Да, стандарты базовой реанимации каждые пять лет совершенствуются — все ради спасения людей", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Ирина Бердюгина.

Например, с 2010 года действовали по схеме: 30 компрессий на нижнюю половину грудины, два вдоха. А с 2015 года можно не проводить искусственную вентиляцию легких рот в рот до прибытия скорой, главное — восстановить кровоток. Эффективность реанимации не снизится, валик под плечи обеспечит пассивное дыхание, зато многие не пройдут мимо из-за того, что брезгуют прикасаться к незнакомому человеку, пусть и через платок, рассказала пресс-секретарь.

Напомним, на мероприятии "Спецоперация "Лед" горожан и гостей Тюмени ждало большое количество интерактивных зон, которые располагались на территории верхней парковки набережной. Организаторы подготовили две выставки оружия, выставку ретроавтомобилей, пункт обучения оказания первой медицинской помощи, конкурсы по безопасности дорожного движения и экзамен на знание ПДД. Кроме показательных выступлений сотрудников Госавтоинспекции, Росгвардии и других силовых структур, "танец на льду" показывали лучшие преподаватели одной из автошкол Тюмени.

Дарья Казакова