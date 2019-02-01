Уватские нефтяники отметили десятилетний юбилей освоения Усть-Тегусского и Урненского месторождений

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Уватский проект нефтяной компании "Роснефть" - один из крупнейших и наиболее важных инвестпроектов в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, выступая на торжественном митинге в честь десятилетия со дня запуска в промышленную эксплуатацию первых нефтегазовых месторождений Восточного центра освоения. Юбилейные торжества состоялись на Усть-Тегусском месторождении.

"Десятилетний юбилей запуска в промышленную эксплуатацию первых месторождений Восточного центра освоения Уватского проекта - большой праздник не только для коллектива предприятия "РН-Уватнефтегаз", но и для всех жителей Тюменской области. За эти десять лет регион кардинально изменился. Валовой внутренний продукт увеличился более чем в два раза, объем промышленного производства вырос втрое. Тюменская область стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности", - напомнил заместитель губернатора.

В инвестиционном портфеле Тюменской области - около 700 инвестпроектов с общим объемом капитализации свыше 1,6 трлн рублей. По этому показателю регион занимает первое место в России.

"Уватский проект - первый в стране пример эффективного государственно-частного партнерства в сфере нефтедобычи. Сегодня министерство энергетики России рассматривает возможность тиражирования нашего опыта на федеральном уровне", - сообщил Вячеслав Вахрин.

Запуск в эксплуатацию Урненского и Усть-Тегусского месторождений положил начало победной истории создания на Увате нового центра нефтедобычи, говорится в поздравительной телеграмме, которую направил уватским нефтяникам главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин.

За минувшие десять лет построены стратегические объекты производственной и социально-бытовой инфраструктуры, введены в эксплуатацию новые перспективные месторождения. Усть-Тегусское остается не только самым крупным из них, но и самым технологически развитым, подчеркнул главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть".

"Здесь последовательно внедряются новые разработки и инновационные методы нефтедобычи, благодаря чему суммарный объем нефти, извлеченной из недр месторождений Восточного центра освоения, стремительно приближается к рубежу 70 миллионов тонн", - отмечается в телеграмме Игоря Сечина.

Правительство Тюменской области внесло огромный вклад в развитие Уватской нефтяной провинции, подчеркнул в своем выступлении генеральный директор предприятия "РН-Уватнефтегаз" Игорь Онешко.

"Сегодня мы уже обсуждаем новые инвестиционные проекты по разработке месторождений. Это важно для нас и наших детей. У Уватского проекта - большое будущее. Поэтому мы очень дорожим сотрудничеством с региональными органами власти", - заявил генеральный директор.

Вячеслав Вахрин и Игорь Онешко вручили уватским нефтяникам региональные и корпоративные награды за добросовестный труд.

Евгений Бабенко