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В Тюмени осудят водителя, устроившего ДТП с пострадавшими

Происшествия, 12:42 22 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, из-за которого в ДТП серьезно пострадал его пассажир и школьница, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области

22-летний житель с. Кулаково, не имея водительских прав, на ВАЗ 21013 ехал по ул. Авторемонтной в Тюмени. В районе дома №30 он выехал на обочину, сбил дорожный знак,который упал на стоявшую рядом 16-летнюю школьницу c двухмесячной племянницей в коляске. После этого автомобиль наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево.

Школьнице был причинен перелом левой височной кости с кровоизлиянием в мозг, кровоподтек левого глаза. Находившая в коляске малышка не пострадала. Перелом плеча был диагностирован у пассажира ВАЗ.

Водитель признал вину в ДТП. Материалы дела направлены в суд.

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# ДТП , прокуратура , суд

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