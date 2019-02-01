Неплательщику алиментов из Тюмени грозит уголовное дело

r72.fssprus.ru r72.fssprus.ru

Арест на 10 суток - такой приговор назначил суд тюменцу, задолжавшему своему ребенку 200 тыс. рублей по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов неплательщику грозит уголовное дело по ч. 1 ст.157 УК РФ.

27-летний тюменец по решению суда был обязан выплачивать алименты на содержание своего ребенка, однако это обязательство он долгое время не выполнял. В итоге, накопилась задолженность в размере 200 тысяч рублей. Предупреждения и требования судебных приставов не пробудили в должнике родительских чувств.

Пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ - неуплата средств на содержание детей, его результатом стало судебное заседание и арест.