В Заполярье браконьеры наловили рыбы на пять миллионов рублей

Материальный ущерб - более 5 млн 300 тыс. рублей. | Фото: 89.мвд.рф Материальный ущерб - более 5 млн 300 тыс. рублей. | Фото: 89.мвд.рф

1 тыс. 458 особей муксуна и 4 особи нельмы, вылов которой запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, обнаружили в мотосанях снегохода и автомобиля УАЗ полицейские в п. Харсаим Приуральского района Ямала.

Как сообщает региональное управление МВД России, силовики установили владельца мотосаней и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

1 тыс. 458 особей муксуна и 4 особи нельмы. | Фото: 89.мвд.рф 1 тыс. 458 особей муксуна и 4 особи нельмы. | Фото: 89.мвд.рф

В результате незаконной добычи водных биологических ресурсов причинен материальный ущерб в особо крупном размере более 5 млн 300 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Оперативное видео

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