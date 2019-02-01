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В Заполярье браконьеры наловили рыбы на пять миллионов рублей

Происшествия, 11:47 22 февраля 2019

89.мвд.рф Материальный ущерб - более 5 млн 300 тыс. рублей. | Фото: 89.мвд.рф

1 тыс. 458 особей муксуна и 4 особи нельмы, вылов которой запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, обнаружили в мотосанях снегохода и автомобиля УАЗ полицейские в п. Харсаим Приуральского района Ямала.

Как сообщает региональное управление МВД России, силовики установили владельца мотосаней и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

89.мвд.рф 1 тыс. 458 особей муксуна и 4 особи нельмы. | Фото: 89.мвд.рф

В результате незаконной добычи водных биологических ресурсов причинен материальный ущерб в особо крупном размере более 5 млн 300 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Оперативное видео

Комментарий начальника ОИиОС УМВД России по ЯНАО И. А. Будькиной

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# браконьерство , МВД , муксун , нельма , полиция , Приуральский район

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