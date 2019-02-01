Одаренным детям помогут раскрыть таланты

| Фото: vk.com/maximum_vocal | Фото: vk.com/maximum_vocal

Социальный проект "Искусство объединяет сердца" для одаренных детей Тюменского и Тобольского районов в возрасте от 5 до 17 лет стартует в Тюменской области с 24 февраля, сообщает департамент культуры региона.

Проект будет реализован на средства гранта фонда президентских грантов.

Раскрыть талант одаренных детей помогут ведущие педагоги, успешные солисты и коллективы студии современного вокала "Максимум". Для педагогов Тюменского и Тобольского районов пройдут мастер-классы, направленные на повышение их профессионального уровня и обмен опытом с ведущими педагогами областного центра.

Проект "Искусство объединяет сердца" пройдет в несколько этапов: 24 февраля — кастинг для детей Тюменского района в пос. Боровский; 25 февраля — мастер-класс для педагогов Тюменского района в пос. Боровский; 1 апреля — концерт студии "Максимум" в пос. Боровский; 13 апреля — кастинг для детей Тобольского района в Тобольске; 14 апреля — мастер-класс для педагогов Тобольского района в Тобольске; 12 мая — концерт студии "Максимум" в Тобольске; 15 мая — совместный концерт – финал проекта в пос. Боровский; 1 июня — совместный концерт – финал проекта в Тобольске.

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