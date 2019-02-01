Лыжный кросс в поддержу Зимней универсиады пройдет в Тюмени

| Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Массовый забег на лыжах в поддержку Всемирной универсиады пройдет в Тюмени 1 марта. Принять участие в забеге могут все желающие, сообщают организаторы.

Протяженность дистанции составит 1 тыс. 200 метров. Забег пройдет в поддержку российских спортсменов-участников XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Лыжный кросс состоится на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) с 14 часов до 15 часов 30 минут. Регистрация участников начнется в 14 часов. Предварительная регистрация не требуется.

Лыжи бесплатно выдадут всем желающим при наличии документа, удостоверяющего личность. Число лыж ограничено, приветствуется наличие собственных.

Первые трое финишировавших человека среди мужчин и женщин получат памятные подарки и призы.