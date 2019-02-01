Тюменских бизнесменов научат продвигать товар на электронных площадках

| Фото: www.alibaba.com/ | Фото: www.alibaba.com/

Вебинар "Развитие экспорта каналами электронной торговли. Alibaba.com - новая точка роста для российского бизнеса" пройдет 6 марта, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Спикер вебинара - Михаил Мартынов расскажет, как продвигать и продавать свой продукт, используя электронные площадки, приведет примеры историй успеха, основанных на собранной на Alibaba.com маркетинговой информации и сделок российских компаний. Разберет самые распространенные проблемы, которые возникают при взаимодействии с онлайн площадками, и предложит варианты их решения.

"На семинар мы ждем большое количество участников, которые хотели бы наладить экспорт своей продукции и связаться с покупателями по всему миру. Приобретенные знания дадут новый эффект развитию бизнеса и помогут ориентироваться в международной платформе оптовых закупок Alibaba.com, которая обслуживает миллионы поставщиков", - рассказывает президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Для участия в семинаре "Развитие экспорта каналами электронной торговли. Alibaba.com - новая точка роста для российского бизнеса состоится" обязательна регистрация по электронной почте tpp-to@mail.ru.