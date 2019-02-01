Водитель за ДТП с пострадавшим ребенком предстанет перед судом

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени будут судить водителя, из-за которого в ДТП получила травму шестилетняя девочка. 68-летний тюменец превысил скорость и совершил выезд на встречную полосу, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 23 ноября 2018 года мужчина на своем автомобиле поехал навестить супругу в больницу в Патрушева. По версии следствия, он вел машину со скоростью, не обеспечившей контроль за движением и не учел дорожные условия.

Не доезжая до перекрестка на Патрушева, водитель обнаружил, что двигавшийся в попутном направлении автомобиль Chevrolet Aveo перестроился в его полосу. Не снизив скорость, он совершил необоснованный маневр отворота влево, выехав на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся Hyundai Solaris.

В аварии пострадала шестилетняя девочка, находившаяся в детском кресле на заднем сиденье иномарки, она получила перелом правого плеча.

Вину в ДТП водитель признал. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд.