Юные поэты могут попасть на радио Disney и получить сертификаты на книги

| Фото: labirint.ru | Фото: labirint.ru

Детей от года до 17 лет, семьи и детские коллективы приглашают поучаствовать в поэтическом видеоконкурсе "Дети читают и пишут стихи". Организатором конкурса выступил книжный интернет-магазин "Лабиринт" при поддержке радио Disney и Московского театра юного зрителя.

Темой конкурса стала современная поэзия. Для участия детям нужно выучить стихотворение современного поэта, прочитать его на видео, а родителям или педагогам до 11 марта разместить видеоролик на сайте. В начале видео участник должен сказать "На конкурс: „Дети читают стихи“", а также представиться и указать название и автора стихотворения. В конкурсное жюри вошли известные детские писатели, поэты и переводчики, издатели и редакторы детской литературы.

Кроме участников поэтической декламации ждут юных поэтов и артистов: для них открыты специальные номинации. Театральным студиям, творческим мастерским, школам, детским садам и родителям с детьми организаторы предлагают сделать маленькое представление на основе любимых стихов и записать это на видео.

На 26 февраля на конкурс подано 1 тыс. 479 работ со всей России. Тюменскую область пока представляют 10 проектов. 3 "К" класс тюменской школы № 70 заявил сразу несколько театральных постановок - это "буква Я" Бориса Заходера и "Путаницу" Корнея Чуковского. Четырехлетняя Есения Большакова из Винзилей рассказала на камеру стихотворение "Ути-ути" Михаила Яснова, а ее земляк трехлетний Саша Колпащиков - произведение "Чашка заболела" этого же поэта. Тюменка Вика Ильясова прочитала стихотворение Григория Кружкова "Невеста", пятилетняя Лиза Моисеева - "Окно" Андрея Усачева. Насте Комиссаровой десять лет, и для конкурса она выбрала стихотворение "Про чемодан" Анастасии Орловой, а ее одногодок Никита Иваненко - "Я в Бразилию не плавал" Григория Кружкова. Восьмилетняя Маша Воронцова продекламировала на камеру историю "Про микроба" Григория Кружкова, а девятилетняя Екатерина Герингер - стихотворение "Третья парта, третий ряд" Марии Бершадской.

Всех участников ждут грамоты и поощрительные подарки, 65 победителей будут награждены подарочными комплектами книг и книжными сертификатами магазина "Лабиринт". Представители конкурсантов — педагоги и воспитатели — получат диплом за подготовку детей к участию в конкурсе.

Cпецноминацию "Я пишу стихи" для детей 11-17 лет поддержит Радио Disney. Стихи победителей прозвучат в его эфире в специальной передаче.

Спецноминация "Театральная постановка" приурочена к Году театра в России. В оценке работ будут участвовать эксперты из Московского театра юного зрителя. Победители номинации получат не только комплекты книг, сертификаты и дипломы, но и станут участниками уникальной акции "День в театре", которую МТЮЗ проведет на своей площадке.

Посмотреть все работы участников можно здесь.

Дарья Казакова