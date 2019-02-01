В Екатеринбурге начали судить серийного насильника

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Мужчину, обвиняемого в серии тяжких и особо тяжких преступлениях, осудят в Екатеринбурге, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

48-летний мужчина без определенного места жительства обвиняется в совершении убийств, грабежей, изнасилований и разбоев. Преступления были совершены в декабре 1992 года, а также с 2009 по 2014 годы на территории Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и насиловал, в ряде случаев подозреваемый угрожал убийством. Пострадавшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин. Одна потерпевшая после причиненных ей обвиняемым телесных повреждений скончалась.

Первый установленный преступный эпизод зафиксирован 19 декабря 1992 года. Злоумышленник, в парке у дома по улице Сибирский тракт изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. В одном случае имел место факт убийства. 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась с работы в п. Гагарка, но впоследствии безвестно пропала. Тело убитой женщины с признаками насильственной смерти впоследствии было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков в Екатеринбурге попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападения злоумышленника.

Подозреваемого задержали 11 января 2018 года в Полевском. Им оказался местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности к 15 годам лишения свободы. До задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.