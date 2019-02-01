Расширен перечень категорий, имеющих право на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Перечень категорий, имеющих право на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, расширен в Тюменской области, сообщает региональный департамент социального развития.

В настоящее время более 200 тыс. жителей Тюменской области пользуются мерой социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе, услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Это ветераны войны, труда, инвалиды, реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от воздействия радиации и другие категории. Размер возмещения расходов составляет от 50 % до 100 % от действующего тарифа на коммунальные услуги.

В феврале 2019 г. за счет средств регионального бюджета введена новая мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Получатели меры социальной поддержки – многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, установленный правительством Тюменской области, в настоящее время 10 тыс. 450 рублей. Мера социальной поддержки будет предоставляться из расчета единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 100 % на каждого ребенка (до достижения им возраста 18 лет) и 30 % на каждого/единственного родителя (усыновителя).

Мера социальной поддержки действует с 1 января 2019 г. Первая выплата будет произведена в выплатной период – в апреле 2019 г. Возмещение будет осуществлено на расходы на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами, понесенные многодетными малоимущими семьями за 1-2 квартал 2019 г.

Помощь гражданам в оплате жилого помещения и коммунальных услуг также оказывают органы муниципальной власти. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22 %.

Проверить право на получение субсидии можно в любом из пунктов ТРИЦ, телефон горячей линии 399-399, либо в комплексном центре социального обслуживания населения в муниципальных районах по месту жительства.