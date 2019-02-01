Сборная России по биатлону отправилась на Универсиаду

| Фото: СБР | Фото: СБР

Проводы сборной России на Зимнюю универсиаду-2019 состоялись в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Союз биатлонистов России.

В составе спортивной команды отправилась на соревнования сборная по биатлону. В составе женской команды России перед самым стартом Универсиады произошло одно изменение. Тюменка Эмма Тимербулатова заменила Татьяну Воронову, которое поедет на юниорский чемпионат Европы. Также в состав команды вошли Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Елена Чиркова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова

В состав мужской команды вошли Александр Дедюхин, Евгений Крюков, Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Алексей Петров, Василий Томшин и Алексей Чулев.

На зимней Универсиаде биатлонисты поборются за награды в индивидуальных гонках, спринте, гонках преследования, смешанной эстафете и масс-стартах. По мнению главного тренера студенческой команды Александра Селифонова, главными соперниками для россиян станут сборные Норвегии, Польши, Чехии и Швейцарии.