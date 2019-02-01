Пловцы опорного вуза стали лучшими в области

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Команда Тюменского индустриального университета стала победителем соревнований по плаванию в рамках XXIV спартакиады вузов Тюменской области 19-20 февраля, сообщает пресс-служба вуза. Пловцы ТюмГУ заняли второе место, ТВВИКУ – третье.

Точно так же распределились места в командном зачете в комбинированной эстафете. Лучший результат в ней показал студент ТИУ Никита Гончар. Он же стал победителем в заплыве на 50 метров вольным стилем среди мужчин.

Также победу сборной ТИУ обеспечили мужчины на дистанции 50 метров брассом (золото - Кирилл Станко, серебро – Артем Морозов), кролем на спине (золото - Никита Гончар, бронза – Никита Королёв) и стилем баттерфляй (бронза – Илья Раскин).

В эстафете вольным стилем у мужчин первое место у команды ТюмГУ, второе – ТВВИКУ, третье – ТГАУ Северного Зауралья.

Всего в заплывах XXIV спартакиады вузов, посвященной памяти В. Н. Зуева, приняли участие команды пяти университетов региона.