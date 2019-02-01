Тюменцы будут судить соревнования по спортивному ориентированию на Универсиаде

| Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте

Делегация судей по спортивному ориентированию Тюменской области отправляется на Зимнюю универсиаду в Красноярск. И это вполне закономерно, об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал национальный контролер Зимней универсиады, руководитель Областного клуба спортивного ориентирования "Ермак" Аркадий Ведин.

"У нас богатый опыт проведения масштабных мероприятий, - поделился он. - В 2014 году в Тюмени проходил чемпионат Европы и этап финала Кубка мира по спортивному ориентированию. Мы получили опыт, нас заметили, стали приглашать на международные соревнования".

Тюменцы Аркадий Ведин и Вадим Конышев - советники Международный федерации по спортивному ориентированию. Они судили спортсменов на чемпионате Европы в Болгарии в 2018 году и чемпионате в Турции в 2019.

| Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте

Никаких усилий по включению тюменцев в состав судейской коллегии Универсиады предпринимать не пришлось, признается Аркадий Ведин. Профессиональный опыт, мастерство, умение сделали свое дело.

"Шесть тюменцев отправляются в Красноярск: судья международной категории Вадим Конышев, судья всероссийской категории Сергей Кобелев, он единственный на Универсиаде будет отвечать за хронометраж - это почетно, - отметил Аркадий Ведин. - Судья первой категории Анна Кобелева, судья первой категории Ольга Ведина, фотокорреспондент Елена Федотова и я".

Всего в Универсиаде в спортивном ориентировании, по предварительным данным, примут участие около 80 спортсменов из 25 стран мира.

Попасть на столь престижные соревнования, которые впервые проходят на территории страны, тюменским студентам не удалось по одной простой причине, считает Ведин - наличие серьезной конкуренции.

По его словам, наибольшим потенциалом в спортивном ориентировании обладают студенты из Урала, Хабаровского и Красноярского краев, где действуют основные центры подготовки спортсменов.

"Хотя и у нас хорошая база в "Жемчужине Сибири", но наш студенческий спорт не силен в этом. Надеемся, что прорывом в этом направлении станет то, что вот уже три года по решению регионального департамента по спорту спортивное ориентирование включено в вузовскую спартакиаду. Мы получим своих звездочек", - уверен Аркадий Ведин.

| Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Спортивное ориентирование Тюменской области" во ВКонтакте

Время на формирование студенческой сборной Тюменской области для участия в Универсиаде есть - следующие соревнования пройдут в Швейцарии через два года.

Напомним, Зимняя универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. От Тюменской области в состав российской сборной вошли трое лыжников и одна биатлонистка.

| Фото: minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Анжела Лебедева