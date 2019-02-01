Жителя Ялуторовска осудят за убийства самки лося

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в истребление самки лося, осудят в Ялуторовском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2018 года полицейские в лесу вблизи с. Бердюгино задержали мужчину, застрелившего самку лося. Выйти на него помогли две его собаки, которые охраняли убитое животное. Размер ущерба, причиненного природе, составил 400 тыс. рублей. Госохотуправление Тюменской области заявило иск о возмещении вреда.

В ходе обыска квартиры браконьера были изъяты патроны для спортивно-охотничьего нарезного, огнестрельного оружия, которые хранились без разрешения.

Материалы дела в направлены в суд.