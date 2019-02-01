Подготовку к весеннему паводку обсудили в правительстве Тюменской области

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Подготовку Тюменской области к весеннему паводку и обеспечение безопасности людей в заключительный период эксплуатации ледовых переправ обсудили на заседании регионального правительства, которое провел заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

По данным главного управления МЧС России по Тюменской области, на территории региона действуют восемь ледовых переправ, проведено 34 освидетельствования по повышению грузоподъемности на данных объектах. В течение всего периода работы соответствующие службы проверяют техническое состояние переправ, организовывают дежурства спасателей. Главное управление МЧС России по Тюменской области принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности людей на ледовых переправах.

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высшие уровни воды на реках региона в период половодья ожидаются близкими к норме. На сегодняшний день проведена нивелировка гидрологических постовых устройств, ежедневно контролируются показания приборов и работа оборудования. Каким будет половодье этого года, по мнению метеорологов, зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности таяния снега и дополнительных осадков весной.

Областной департамент жилищного коммунального хозяйства запланировал ряд профилактических мероприятий для предотвращения возможных неблагоприятных последствий паводка. В частности, проведены внеплановые инструктажи персонала, организована проверка систем водо- и энергоснабжения. Все водозаборные сооружения региона обеспечены необходимым запасом реагентов и обеззараживающих средств. В паводковый период усилят производственный контроль за качеством питьевой воды. В сельских населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, будет проведено обеззараживание общественных колодцев. Все эти мероприятия позволят предотвратить чрезвычайные ситуации в период половодья.

Рассмотрев вопросы повестки, члены комиссии приняли ряд решений и рекомендаций, касающихся защиты населения Тюменской области в паводковый и пожароопасный сезоны.