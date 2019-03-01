Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать преступления в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. преступлений зарегистрировано в Тобольске в 2018 году. Об этом сообщил заместитель начальника городского отдела полиции Фархат Сибгатуллин на заседании комиссии по обеспечению правопорядка.

Зарегистрировано 400 тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыто 1 тыс. 22 преступления, в том числе 164 тяжких и особо тяжких. На 25 % сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Фархат Сибгатуллин рассказал, что в городе систематически проводятся рейды, направленные на проверку по месту жительства лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Ведется контроль за лицами, ранее судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления на бытовой почве. Выявляются преступления небольшой и средней тяжести, совершенные на бытовой почве. Причиной совершения таких преступлений, как и прежде, является социальный фактор.

Участники комиссии также обсудили работу системы "Безопасный город". На территории Тобольска установлено 57 камер видеонаблюдения за 45 объектами с массовым пребыванием граждан. Это остановочные комплексы, дороги, объекты здравоохранения, учебные учреждения, общежития, торговые центры магазины, рынки, гостиницы и объекты культуры и спорта. Автоматизированное рабочее место с выводом изображения с камер видеонаблюдения установлено в дежурной части тобольской полиции.

При помощи изображений с камер видеонаблюдения в 2018 году раскрыто нескольких десятков преступлений, из которых три относятся к тяжким и особо тяжким. Выявлено 15 административных правонарушений. Благодаря камерам было установлено местоположение семи похищенных автомашин. С использованием системы фиксации нарушений ПДД, камеры которые установлены на улично-дорожной сети обслуживаемой территории, были раскрыты 12 ДТП, водители которых оставили место происшествия.

Как рассказал заместитель прокурора Армен Бабаян, в 2018 году прокуратурой выявлено 2 тыс. 603 нарушения. По результатам проведенных проверок внесено 404 представления об устранении. 562 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора 196 лиц привлечены к административной ответственности.

На заседании также обсудили анализ наркоситуации, тенденции заболеваемости. Сотрудники тобольской полиции выявили в этой области 123 преступления, прекращена деятельность двух наркопритонов, оба дела направлены в суд. Из незаконного оборота изъято более 9 кг наркотических средств различного вида. На территории Тобольска проводится профилактическая работа по формированию негативного отношения к наркотикам среди населения.