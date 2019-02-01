Предпринимателям разрешат бесплатно торговать в местах проведения массовых мероприятий

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в Тюменской области разрешат бесплатно размещать нестационарный торговый объект в местах проведения массовых мероприятий за исключением ярмарок.

Соответствующие поправки в закон "О регулировании торговой деятельности в Тюменской области" обсудили депутаты облдумы на очередном заседании комитета по экономической политике и природопользованию 28 февраля.

Как пояснила председатель комитета, депутат Инна Лосева, вносимые изменения будут способствовать обеспечению тюменцев услугами торговли, созданию условий для массового отдыха и организации их досуга.

"На сегодня согласно закону органы местной власти могут предоставлять бесплатные места во время проведения массовых мероприятий только фермерам, членам садовых обществ. Новыми поправками мы расширяем круг лиц и разрешаем давать бесплатные места индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на нестационарную торговлю", - пояснила Инна Лосева.

Члены думского комитета проголосовали за внесение поправок и рассмотрение его на ближайшем заседании областной думы, которое состоится 14 марта.

Любовь Голышева