Корейский эксперт назвал российские градостроительные нормы сложными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очень сложными назвал российские градостроительные нормы генеральный директор компании HSnK Architecture & Engineering Хан Ман Кюнг, выступая на Российско-корейском архитектурно-строительном форуме в Тюмени 1 марта.

Он рассказал, что впервые столкнулся с проектированием зданий в странах СНГ в 2006 году, когда приехал в Алма-Ату. Тогда все ему в Казахстане казалось незнакомым: люди, культура, языки, и это приводило его в ужас. Однако это открывало новые рынки и возможности, поэтому Хан Ман Кюнг решил развивать свое направление в данном регионе.

Работая над первым проектом, контракт по которому был подписан на миллион долларов, кореец не до конца понимал местные законы, СНиПы, ГОСТы, и из-за этого увеличились не только сроки, но и стоимость строительства возросла на 30%. С опытом пришло понимание, однако до сих пор Хан Ман Кюнг считает градостроительные нормативы РФ сложными и требующими пересмотра.

"За последнее десятилетие было много опасений по поводу совместных предприятий, правил в области российской архитектуры и строительства. Архитекторы России изучают опыт других стран, и если в нем есть что-то хорошее, то почему еще не пришло время измениться? Россия была первой страной в мире, которая полетела в космос, так почему страна с такими технологиями не решается пересмотреть нормативы и законы архитектуры?", - обратился он к присутствующим.

Генеральный директор HSnK Architecture & Engineering признался, что мечтает строить на российской земле красивые здания, сочетающие в себе корейские технологии и дизайн. Его фирма уже проектирует для Тюмени несколько объектов, среди них - отель, экспо-центр и бизнес-центр.

Эксперт уверен: в первую очередь важно сотрудничество разных стран. Везде разные законы и нормы, и если все будут делиться наиболее удачными, это пойдет на пользу.

"Очень много случаев, когда из-за нормативных ограничений мы не можем создать здание, которое изначально задумывалось. Есть ограничение по прокладке канализационных труб, над жильем или рестораном их прокладывать нельзя. В Корее с этим проблем нет, а в России приходится идти на ухищрения", - привел пример Хан Ман Кюнг. Он сообщил, что для него было большим шоком, когда сотрудники российского офиса пояснили, что не смогут спокойно кушать в кафе, если будут знать, что над головой проходит канализационная труба, которую может в любой момент прорвать. Представитель Республики Корея расценивает это как недоверие россиян к своим проектировщикам и строителям.

"В Корее никто не задумывается, как здание было построено, люди просто пользуются им. Я бы не хотел, чтобы мои слова восприняли в штыки, я всегда придерживаюсь российских норм. Но я считаю, что нельзя на протяжении 20-30 лет быть уверенным только в одном и даже не рассматривать возможности применения каких-то других норм. Все меняется, и люди, и образ жизни, и в зависимости от этого стоит менять и нормы проектирования", - призвал Хан Ман Кюнг. Он пояснил, что при проектировании равнозначных объектов в России и в Корее с учетом действующего местного технического нормирования российский проект будет стоить на 20-30% дороже.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова