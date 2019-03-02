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Тюменцев предупреждают о сильном снегопаде и метеле

Общество, 20:00 01 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный снегопад, метель и ветер ожидают жителей Тюмени 3 и 4 марта, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

3 марта ночью по прогнозу синоптиков, будет снег, юго-восточный ветер, 6 – 11 метров в секунду, температура воздуха: от минус 7 до минус 9 градусов. Днем – сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, южный ветер, 8 – 13 метров в секунду, температура воздуха: от минус 1 до минус 3 градусов.

4 марта в Тюмени ожидается ночью снег, метель, юго-западный ветер, 8 – 13 метров в секунду, с порывами до 18 метров, температура воздуха: от минус 8 до минус 10 градусов. Днем – небольшой снег, западный ветер, 6 – 11 метров в секунду, температура воздуха: от минус 3 до минус 5 градусов.

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# метель , синоптики , снегопад , Тюмень

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