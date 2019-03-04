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Тюменец украл двигатель из соседского автомобиля

Происшествия, 13:48 04 марта 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже автомобильного двигателя, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области

В отдел полиции обратился тюменец, у которого украли двигатель от автомобиля Mercedes.

59-летний мужчина на частной соседской территории вытащил двигатель из автомобиля. В пункте сдачи металлолома он получил за него 100 тыс. рублей, которые потратил на алкоголь.

При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось задержать подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# автомобили , кража

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