Тюменец украл двигатель из соседского автомобиля

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже автомобильного двигателя, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области

В отдел полиции обратился тюменец, у которого украли двигатель от автомобиля Mercedes.

59-летний мужчина на частной соседской территории вытащил двигатель из автомобиля. В пункте сдачи металлолома он получил за него 100 тыс. рублей, которые потратил на алкоголь.

При помощи записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось задержать подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.