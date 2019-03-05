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Первый случай кори зарегистрирован в Тюмени

Общество, 12:20 05 марта 2019

takzdorovo-to.ru | Фото: takzdorovo-to.ru

Первый в 2019 году случай кори зарегистрировали врачи в Тюмени. Заразилась трехлетняя девочка. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Малышка уже прошла необходимый курс лечения в Областной клинической инфекционной больнице.

"Результат лабораторного исследования подтвердил тактику, выбранную тюменскими врачами. Ребенок в удовлетворительном состоянии выписан из стационара. Проведен комплекс необходимых противоэпидемических мер", - отметила Александра Малыгина.

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100 % случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью.

Региональный департамент здравоохранения напоминает, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация. Ежегодно от кори по Тюменской области прививают около 30 тыс. человек.

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# дети , заболеваемость , здравоохранение , корь , медицина

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