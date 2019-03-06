Всероссийская зимняя спартакиада по лыжным гонкам стартует в Тюмени 12 марта

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Финальный этап IX зимней юношеской спартакиады учащихся по лыжным гонкам примет Тюмень. Гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" c 12 по 17 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На участие в соревнованиях заявились 202 спортсмена из 34 субъектов РФ: Архангельской, Ивановской, Иркутской областей, Камчатского края, Республик Бурятия, Карелия, Коми, Мордовия, Саха, Татарстан, Хакасия, ХМАО-Югры и других.

В сборную Тюменской области вошли 10 воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону.

Судейство будут вести 55 человек и 20 спортивных волонтеров. Вход на соревнования свободный.

Программа соревнований:

13 марта

11 часов – 5 км, девушки, классический стиль.

12 часов 30 минут – 10 км, юноши, классический стиль.

14 марта

11 часов – масс-старт, девушки, 10 км, свободный стиль

12 часов 15 минут - масс-старт, юноши, 15 км, свободный стиль.

16 марта

11 часов – старт, девушки, юноши, квалификация, спринт 1,4 км. Классический стиль.

13 часов 20 минут – старт, девушки, юноши, финальная часть, спринт 1,4 км. Классический стиль.

17 марта

11 часов – эстафета, девушки.

12 часов – эстафета, юноши.