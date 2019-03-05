Кубок ТСК "Прибой" в Тюмени собрал участников со всего Урала

| Фото: "Афиша Тюмень" | Фото: "Афиша Тюмень"

Более 820 пар выступили на официальных соревнованиях города Тюмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой", которые состоялись в спортивном комплексе "Строймаш" 2 марта.

С утра выступали дети и юниоры, а самая яркая часть соревнований началась вечером. В 18 часов торжественно открылось вечернее отделение – для гостей выступил ансамбль народного танца "Юность Сибири". Всех собравшихся в зале людей приветствовали судьи и организаторы соревнований.

Главный судья соревнований Ирина Адамова из Екатеринбурга обратилась к участникам и гостям: "Я впервые присутствую на этом соревновании и мне очень приятно, что тюменская земля пополнилась еще одним достойным конкурсом. Турнир на Кубок ТСК "Прибой" можно считать открытым!".

И началось самое интересное – десятки пар закружились на паркете, демонстрируя все свое изящество и мастерство. Свои умения в европейской и латиноамериканской программе показали дети, юниоры, молодежь и взрослые танцоры. Зрители с восторгом наблюдали за парами, аплодировали и активно болели за фаворитов.

По данным организаторов, всего в этот день выступила 821 пара. Все они представляли Курганскую, Омскую, Свердловскую области, наибольшее количество участников – из Тюменской области. На турнир приехали представители 25 танцевальных клубов, а также участвовали юные танцоры в категории "Массовый спорт".

Гости и зрители турнира могли не только наблюдать за танцевальной программой, но и посетить презентационные стенды партнеров соревнований. Была представлена профессиональная танцевальная обувь от производителя BDdance. Мультибрендовый магазин корейской косметики KEAUTY презентовал продукты для ухода и красоты. Специалисты стоматологии "Мега Дент" рассказывали, как восстановить и сохранить красоту улыбки. Вопросы широкого спектра, касающиеся телекоммуникационных технологий и связи, посетители могли задать представителям "Dom.ru".

За выступлениями спортсменов можно было наблюдать не только с трибун, но и из любой точки мира. Онлайн-трансляцию с двух площадок соревнований провели "Мой портал" и "LiveUral".

Организаторы турнира - Федерация массового танцевального спорта города Тюмени и танцевально-спортивный клуб "Прибой". Учредители: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Информационными партнерами выступили проект "Афиша Тюмень", ИА "Тюменская линия", интернет-издание "NewsProm.ru", медиахолдинг "ТопТюмень", "Мой портал".

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