Около тысячи тонн карпа вырастили тюменские рыбоводы в 2018 году

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

956 тонн карпа вырастили тюменские рыбоводы в 2018 году, и это на 264 тонны больше уровня 2017 года, сообщает региональный департамент АПК.

В регионе также вырастили 917 тонн пеляди, в два раза увеличилось производство щуки и составило 389 тонн, на 182 тонны, а также других видов рыб: 20 тонн осетровые, 802 прочие, в том числе сом.

Всего более 3 тыс. тонн рыбы вырастили в Тюменской области за 2018 год. По данному направлению регион занял вторую строчку в УФО. Всего на территории округа было выращено 8 тыс. 780 тонн рыбы. Доля Тюменской области в общем объеме производства составляет 35 %.

С 2016 года в 1,5 раза увеличился объем зарыбления рыбоводных участков, в 2018 году он составил 137 млн шт. личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб. Увеличению объема зарыбления способствует и поддержка правительства Тюменской области в части предоставления субсидий на приобретение рыбопосадочного материала.

Рыбохозяйственный фонд Тюменской области, пригодный для выращивания рыбы составляет около 200 тыс. га. Введено в рыбохозяйственный оборот 184 рыбоводных участка, общей площадью 62 тыс. га. Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 78 рыбоводных хозяйств. Основной объем выращивания рыбы, около 1 тыс. 700 тонн, приходится на Сладковский и Казанский районы.