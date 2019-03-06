Солисты MusicAeterna исполнят в Тюмени Моцарта, Шуберта, Пуччини, Респиги

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Моцарт, Шуберт, Пуччини и Респиги прозвучат в исполнении ансамбля "Квартет академии камерной музыки" в тюменской филармонии 12 марта. Участники квартета - ведущие солисты оркестра MusicAeterna.

"Оркестром MusicAeterna руководит маэстро Теодор Курентзис, известный во всем мире. В его коллективе играют неординарные музыканты. Они исполнят программу, которая еще не звучала в Тюмени. В своем творчестве исполнители преподносят высокую, изысканную классику", – пояснил директор тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Первая скрипка в ансамбле Андрей Сигеда, вторая скрипка Елена Иванова, альт Наил Бакиев, виолончель Игорь Бобович представят в первом отделении программы произведения "Диссонанс квартет" Моцарта и "Quartettsatz" Шуберта, во втором – "I Crisantemi" Пуччини и "Квартет ре мажор" Респиги.

"Камерная музыка сегодня – элитарный вид искусства. А когда-то она была самым популярным жанром. Эта элитарность сохраняется сегодня, потому что широкая публика не знает, какая красота сокрыта в камерных произведениях. Они очень красивые", – поделилась мнением заместитель директора тюменской филармонии по творческой деятельности Надежда Коваленко.

Гастроли организованы в рамках федеральной программы "Всероссийские филармонические сезоны" Министерства культуры РФ.

Ирина Ромашкина