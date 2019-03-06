Прокуратура Ишима помогла инвалиду получить квартиру на первом этаже

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 нарушений законодательства о социальной защите пенсионеров, престарелых и инвалидов выявили ишимские прокуроры за 2018 год. В суды направлено 22 исковых заявления, все требования удовлетворены, внесено 11 представлений об устранении нарушений закона. Семь лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, одно должностное лицо - к административной.

Об этом сообщил ишимский межрайонный прокурор Евгений Кондрашкин в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, нередко мерами прокурорского надзора приходиться защищать инвалидов, в том числе и от тех органов, которые уполномочены в первую очередь помогать людям с ограниченными возможностями.

К примеру, прокуратура защитила права инвалида на льготное лекарственное обеспечение в Ишимском геронтологическом центре. Восстановила права людей с ограниченными возможностями в Таловском психоневрологическом интернате, которых закрывали в карантинном отделении снаружи на замок без возможности экстренной связи с медперсоналом.

Меры прокурорского реагирования позволили обеспечить людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации, которыми своевременно не обеспечивал инвалидов фонд социального страхования.

Прокуратура помогла инвалиду первой группы получить квартиру на первом этаже вместо выделенного жилья на четвертом. Устранила нарушения законодательства об инвалидах при организации доступа к объектам социальной инфраструктуры. Все виновные лица понесли дисциплинарную ответственность.

Евгений Кондрашкин отметил, что в суде прокуроры защищали и иные нарушенные права инвалидов и престарелых, такие, как восстановление права на получение компенсации расходов на переезд из районов Крайнего Севера, о признании права собственности в порядке приватизации.

По словам прокурора, одним из источников получения сведений о нарушениях законодательства в области социальной защиты инвалидов является взаимодействие с центром занятости населения Ишима и Ишимского района.

В 2018 году в центр занятости по вопросам трудоустройства обратились 216 инвалидов, из которых трудоустроены 188. 75 - в Ишиме и 113 - в Ишимском районе.

Налажено взаимодействие с обществом защиты прав инвалидов, которое не только сообщает о нарушении их прав, но и помогает зафиксировать нарушения с участием инвалидов в случае такой необходимости.

"Практикуем привлечение ишимского общества защиты прав инвалидов при проведении проверок для более правильного понимания потребностей людей с ограниченными возможностями. Также пристальное внимание уделяем мониторингу СМИ, групп в соцсетях и местных сайтов, на которых обсуждаются проблемы жителей поднадзорной территории", - подчеркнул Евгений Кондрашкин.

По его словам, в настоящий момент на ней проживают более 7 тыс. инвалидов, из них 384 ребенка.

Инна Журавлёва