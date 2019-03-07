В Юргинском накажут виновных в нерасторопном устранении коммунальной аварии

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Должностных лиц, обвиняемых в нерасторопности при устранении протечки сети теплоснабжения, осудят в Юргинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура провела проверку по факту сообщения в социальной сети о прорыве трубы отопления по ул. М. Горького в с. Юргинское. Сообщение о прорыве поступило по телефону от жительницы села заместителю главы Юргинского района, курирующему вопросы ЖКХ, еще 28 февраля.

Обращение в журнале регистрации жалоб не было зарегистрировано. Необходимый запрос в течение трех часов в муниципальное производственное предприятие "Юргинское ЖКХ" не направлен. Распоряжение директору предприятия было дано лишь в устной форме и надлежащим образом не проконтролировано. Меры к устранению протечки сети теплоснабжения были приняты только после размещения критической публикации в Интернете.

Прокурор в адрес главы района внес представление о наказании виновных должностных лиц. Кроме того, потребовал принять муниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.