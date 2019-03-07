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Автоинспекторы Ишима задержали двух пьяных водителей

Происшествия, 17:37 07 марта 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двух водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

При проверке документов у 38-летнего водителя автомобиля BMW, полицейские установили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Позже этот факт подтвердила проведенная экспертиза.

Во втором случае инспекторы остановили Mercedes на одной из улиц города. 28-летний мужчина вызвал подозрения своим поведением у сотрудников ГИБДД. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в его организме.

Ранее нарушители подвергались административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения. Зная о наложенных на них ограничениях, злоумышленники сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам принято решение о возбуждении уголовных дел. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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# ГИБДД , Ишим , пьяная езда

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