На югорском месторождении двое работников отравились угарным газом

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Проверка по факту гибели двух мужчин на месторождении проводится в Сургутском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Установлено, что 5 марта 2019 года в бытовке Западно-Сибирского месторождения обнаружены трупы монтажника и сварщика компании "Монолит сервис" без видимых признаков насильственной смерти. Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплеткой труб.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.