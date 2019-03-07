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На югорском месторождении двое работников отравились угарным газом

Происшествия, 18:21 07 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту гибели двух мужчин на месторождении проводится в Сургутском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Установлено, что 5 марта 2019 года в бытовке Западно-Сибирского месторождения обнаружены трупы монтажника и сварщика компании "Монолит сервис" без видимых признаков насильственной смерти. Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплеткой труб.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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# месторождение , несчастный случай , Югра

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