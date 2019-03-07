Около полутора миллиона цветов привезли в Тюменскую область из-за рубежа

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 1 млн 400 тыс. срезов цветов и декоративной зелени прибыло в Тюменскую область в преддверии Международного женского дня, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Цветы поступили из Коста-Рики, Испании, Италии, США и Израиля.

По заключениям тюменского филиала ФГБУ "Новосибирская МВЛ" карантинных вредителей в партиях не обнаружено. Также специалисты досмотрели 35 тыс. горшечных растений. Они также признаны безопасными.